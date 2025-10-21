Padovano | Tudor mi piaceva ma la Juve mi sembra addirittura peggiorata rispetto a Motta Manca passione Vorrei fare questa domanda a Comolli

. Così l’ex bianconero. L’ex attaccante bianconero Michele Padovano, intervenuto su Twitch a Juventibus, ha offerto un’analisi schietta e severa del momento di profonda difficoltà che sta attraversando la Juventus. La sua critica non ha risparmiato nessuno, dall’allenatore alla dirigenza, fino ai giocatori. Padovano ha iniziato parlando di Igor Tudor, ammettendo di aver apprezzato l’uomo, ma di essere rimasto deluso dal tecnico e dalla mancanza di progressi sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovano: «Tudor mi piaceva, ma la Juve mi sembra addirittura peggiorata rispetto a Motta. Manca passione. Vorrei fare questa domanda a Comolli»

