Il colpo di scena coinvolge il Napoli | l’esonero può cambiare il calciomercato azzurro
Un nuovo sviluppo nel calcio internazionale potrebbe avere ripercussioni sul Napoli. Il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim, una mossa che potrebbe influenzare anche il calciomercato azzurro. Questa decisione apre scenari inaspettati per le strategie di mercato e i possibili cambiamenti nel futuro della squadra partenopea. Restano da seguire gli sviluppi di questa situazione e le eventuali conseguenze sul panorama calcistico europeo.
Arriva un colpo di scena nel calcio internazionale che può coinvolgere anche il Napoli: il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim. La scelta, ufficiale da pochi minuti, cambi anche gli scenari sul calciomercato del club inlgese, che aveva recentemente deciso di bloccare l’obiettivo azzurro Kobbie Mainoo. Chissà se, quindi, il cambio di tecnico possa sconvolgere questi piani. Amorim esonerato dal Manchester United: cambia tutto su Mainoo?. Per Amorim è stato fatale il pareggio per 1-1 sul campo del Leeds e i risultati deludenti nelle ultime gare (soltanto una vittoria nelle ultime cinque). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
