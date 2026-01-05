Il colpo di scena coinvolge il Napoli | l’esonero può cambiare il calciomercato azzurro

Un nuovo sviluppo nel calcio internazionale potrebbe avere ripercussioni sul Napoli. Il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim, una mossa che potrebbe influenzare anche il calciomercato azzurro. Questa decisione apre scenari inaspettati per le strategie di mercato e i possibili cambiamenti nel futuro della squadra partenopea. Restano da seguire gli sviluppi di questa situazione e le eventuali conseguenze sul panorama calcistico europeo.

