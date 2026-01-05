Il capo degli 007 ucraini si è dimesso

Il capo degli 007 ucraini, Vasyl Malyuk, si è dimesso dopo due anni alla guida dell'Sbu, l'agenzia di sicurezza interna di Kiev. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama degli apparati di intelligence ucraini, in un momento di rinnovamento delle istituzioni politiche e di sicurezza del paese. La notizia segna l'inizio del 2026 con una riorganizzazione dei vertici governativi e di intelligence.

Budanov la “sfinge” braccio destro di Zelensky: ecco perché Kiev punta sul capo degli 007 militari - Enigmatico, sopravvissuto ad attentati, vive con un pezzo di proiettile conficcato vicino al cuore. repubblica.it

Chi è Kyrylo Budanov, braccio destro di Volodymyr Zelensky ex capo degli 007 ucraini - Definito l’uomo «senza sorriso», una reputazione leggendaria in Ucraina con una serie di audaci operazioni contro la Russia ... italiaoggi.it

#.UCRAINA. Deputati indagati per corruzione e nuovo stallo del negoziato. Mentre i negoziati non procedono una nuova indagine per corruzione coinvolge vari deputati ucraini, mentre l’ex capo delle forze armate ucraine sarebbe pronto a tornare in patria x.com

Il presidente Usa ha chiamato il presidente russo Vladimir Putin prima di incontrare a Mar-a-Lago per circa due ore il presidente ucraino, domenica. La conversazione con il capo del Cremlino, secondo i media ucraini, non avrebbe preoccupato Kiev - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.