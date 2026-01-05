Il capo degli 007 ucraini si è dimesso
Il capo degli 007 ucraini, Vasyl Malyuk, si è dimesso dopo due anni alla guida dell'Sbu, l'agenzia di sicurezza interna di Kiev. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama degli apparati di intelligence ucraini, in un momento di rinnovamento delle istituzioni politiche e di sicurezza del paese. La notizia segna l'inizio del 2026 con una riorganizzazione dei vertici governativi e di intelligence.
Per l'Ucraina, il 2026 si è aperto con un importante rimpasto ai vertici, tanto nel governo quanto negli apparati di intelligence: a essere toccato nelle ultime ore è stato Vasyl Malyuk, dal 2022 alla guida dell'Sbu (l'agenzia di sicurezza interna di Kiev, responsabile del controspionaggio). 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Denis Kapustin ucciso? La messincena degli 007 ucraini sul comandante russo anti-Putin: «Abbiamo anche incassato la taglia». E Zelensky promuove il capo dell’intelligence
Leggi anche: Mosca punta a 120.000 bombe plananti: l’allarme degli 007 ucraini
Zelensky rimpiazza Yermak Il nuovo braccio destro è uno 007.
Chi è Budanov, da 007 a nuovo braccio destro di Zelensky, definito l'uomo "senza sorriso" - Enigmatico e imperturbabile, il profilo del capo dello spionaggio che si è costruito una reputazione leggendaria in Ucraina con una serie di audaci operazioni contro la Russia ... msn.com
Budanov la “sfinge” braccio destro di Zelensky: ecco perché Kiev punta sul capo degli 007 militari - Enigmatico, sopravvissuto ad attentati, vive con un pezzo di proiettile conficcato vicino al cuore. repubblica.it
Chi è Kyrylo Budanov, braccio destro di Volodymyr Zelensky ex capo degli 007 ucraini - Definito l’uomo «senza sorriso», una reputazione leggendaria in Ucraina con una serie di audaci operazioni contro la Russia ... italiaoggi.it
#.UCRAINA. Deputati indagati per corruzione e nuovo stallo del negoziato. Mentre i negoziati non procedono una nuova indagine per corruzione coinvolge vari deputati ucraini, mentre l’ex capo delle forze armate ucraine sarebbe pronto a tornare in patria x.com
Il presidente Usa ha chiamato il presidente russo Vladimir Putin prima di incontrare a Mar-a-Lago per circa due ore il presidente ucraino, domenica. La conversazione con il capo del Cremlino, secondo i media ucraini, non avrebbe preoccupato Kiev - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.