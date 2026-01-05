Quando BAO ha annunciato Cherry Bomb, la collana curata da Zerocalcare era stata accolta con un certo sospetto. Tra chi si domandava quali titoli sarebbero usciti e chi invece già a priori la definiva una furbata commerciale, i primo passi di Cherry Bomb non erano stati certo incoraggianti. Almeno fino a quando non viene rivelato che The Grocery avrebbe inaugurato questa collana, partendo subito con una discreta bomba. Secondo titolo: Bea Wolf, lettura sorprendente. Nuovamente si alzano le aspettative, e viene annunciato il terzo volume: I nostri mondi perduti. Un libro a fumetti sulla paleontologia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I nostri mondi perduti: breve storia comica della paleontologia

Leggi anche: Diritto alla privacy, breve (ma non troppo) storia dall'antichità fino ai nostri giorni

Leggi anche: Jujutsu kaisen sequel e una storia d amore quasi comica e destinata a fallire

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I 30 fumetti migliori del 2025.

I nostri mondi perduti, la paleontologia può essere molto divertente - Ma questo non vuol dire che non la si possa raccontare con leggerezza e ironia. tg24.sky.it

I Mondi perduti diventano mostra di foto - "I Mondi Perduti" della Valbisenzio diventano una mostra fotografica, che aprirà i battenti domani, al circolo La Spola D’Oro de La Briglia, in via Fattori a Vaiano. lanazione.it

"Così vado a caccia di mondi perduti" - 446, euro 24) Thomas Halliday, giovane e già molto premiato paleobiologo ... ilgiornale.it

I nostri vini nella città del Festival dei Due Mondi di Spoleto, Filippo Proietti storico eccentrico ristoratore vi aspetta con leggerezza / ironia / calore nella sua Osteria del Matto nel cuore del centro storico. L’importanza di vivere un’esperienza con atmosfera unic - facebook.com facebook