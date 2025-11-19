jujutsu kaisen sequel e una storia d amore quasi comica e destinata a fallire

l’evoluzione delle storie d’amore in jujutsu kaisen. Il franchise di Jujutsu Kaisen si distingue principalmente per il suo focus sulle battaglie e le dinamiche soprannaturali, lasciando spesso in secondo piano i protagonisti sentimentali. Sebbene alcuni rapporti abbiano lasciato un segno tra i fan, la maggior parte delle relazioni all’interno della serie si caratterizza per una conclusione tragica o per una mancanza di sviluppi definitivi. La recente introduzione di nuovi elementi romantici nel sequel Modulo ha acceso le speranze di molti, anche se la probabilità di un lieto fine appare piuttosto scarsa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

