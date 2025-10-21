i Florio una dinastia | il tour sui sovrani senza corona
Sabato 25 Ottobre alle 17:30 e domenica 26 Ottobre alle 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.PERCORSODa Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
STEFANIA AUCI CHIUDE LA SAGA DEI FLORIO CON L’ALBA DEI LEONI. Dalle coste di Bagnara alla Palermo dell’Ottocento: il cerchio si chiude, e insieme si riapre la memoria di un tempo in cui la famiglia Florio non era ancora leggenda, ma speranza, co - facebook.com Vai su Facebook