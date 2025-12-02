Unione Europea accordo tra Consiglio e Parlamento sulla direttiva anticorruzione Definiti in modo chiaro i reati per armonizzare i vari paesi

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sugli standard minimi che gli Stati membri devono rispettare nella definizione e nella sanzione dei reati di corruzione nei rispettivi codici penali (la direttiva anticorruzione ). La nuova legge contiene anche misure volte a prevenire la corruzione e norme per rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali. L’accordo dovrà essere confermato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni. Cosa contiene la direttiva anticorruzione. Con l’accordo provvisorio l’obiettivo è che ci siano sanzioni e norme operative più chiare a livello UE. 🔗 Leggi su Open.online