Gli animali dello zoo di Berlino ricevono regali natalizi

Da lapresse.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, gli animali dello zoo di Berlino hanno ricevuto regali speciali. Panda, elefanti e altri animali hanno ricevuto cibo donato dagli alberi di Natale, proveniente da fornitori selezionati e rimasto invenduto. Un gesto che unisce l’atmosfera festiva alla cura degli animali, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio.

Anche per gli animali residenti allo zoo di Berlino è ancora periodo di festa. Panda, elefanti e alcuni dei loro compagni hanno ricevuto il cibo direttamente dagli alberi di Natale, quelli rimasti invenduti e provenienti da fornitori selezionati. In quella che ormai è diventata una tradizione annuale, i panda hanno giocato con i rami di pino mentre mangiavano i frutti che vi erano appesi, così come gli stambecchi siberiani. Gli elefanti hanno strappato i rami con le proboscidi, mangiando le foglie o lanciandole nel loro recinto.

