Gli animali dello zoo di Berlino ricevono regali natalizi

Durante il periodo natalizio, gli animali dello zoo di Berlino hanno ricevuto regali speciali. Panda, elefanti e altri animali hanno ricevuto cibo donato dagli alberi di Natale, proveniente da fornitori selezionati e rimasto invenduto. Un gesto che unisce l’atmosfera festiva alla cura degli animali, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio.

Anche per gli animali residenti allo zoo di Berlino è ancora periodo di festa. Panda, elefanti e alcuni dei loro compagni hanno ricevuto il cibo direttamente dagli alberi di Natale, quelli rimasti invenduti e provenienti da fornitori selezionati. In quella che ormai è diventata una tradizione annuale, i panda hanno giocato con i rami di pino mentre mangiavano i frutti che vi erano appesi, così come gli stambecchi siberiani. Gli elefanti hanno strappato i rami con le proboscidi, mangiando le foglie o lanciandole nel loro recinto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gli animali dello zoo di Berlino ricevono regali natalizi Leggi anche: Berlino, gli animali dello zoo ricevono i dolcetti di Natale Leggi anche: Chicago, prima neve per gli animali dello zoo di Brookfield Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gli animali dello zoo di Berlino ricevono regali natalizi - (LaPresse) Anche per gli animali residenti allo zoo di Berlino è ancora periodo di festa. stream24.ilsole24ore.com

