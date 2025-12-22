Anche gli animali dello Zoo di Berlino festeggiano il Natale. Panda, porcospini, leoni e cammelli sono stati visti rovistare nei sacchi dell’Avvento o persino negli stivali di San Nicola alla ricerca di dolcetti a forma di albero di Natale e altre prelibatezze speciali, aggiungendo un tocco giocoso e festoso alla loro routine quotidiana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Berlino, gli animali dello zoo ricevono i dolcetti di Natale

