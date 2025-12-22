Berlino gli animali dello zoo ricevono i dolcetti di Natale
Anche gli animali dello Zoo di Berlino festeggiano il Natale. Panda, porcospini, leoni e cammelli sono stati visti rovistare nei sacchi dell’Avvento o persino negli stivali di San Nicola alla ricerca di dolcetti a forma di albero di Natale e altre prelibatezze speciali, aggiungendo un tocco giocoso e festoso alla loro routine quotidiana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Chicago, prima neve per gli animali dello zoo di Brookfield
Leggi anche: Usa, gli animali dello zoo di Brookfield assistono alla prima nevicata della stagione
Berlino, gli animali dello zoo ricevono i dolcetti di Natale - (LaPresse) Anche gli animali dello Zoo di Berlino festeggiano il Natale. stream24.ilsole24ore.com
Anche agli animali dello zoo di Berlino le strenne di Natale: il video - Panda, porcospini, leoni e cammelli sono stati visti rovistare nei sacchi dell'Avvento o persino negli stivali di San Nicola ... msn.com
Berlino, gli animali dello zoo si nutrono di alberi di Natale invenduti - Gli elefanti ed altri animali dello zoo di Berlino si sono goduti un tardivo regalo natalizio con alberi di Natale invenduti. tg24.sky.it
Memoriale per Walter Lübcke davanti alla CDU: l’arte politica che avverte del rischio di alleanze con l’estrema destra. Davanti al Konrad-Adenauer-Haus, sede federale della CDU a Berlino, il Zentrum für Politische Schönheit ha creato un memoriale in bronzo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.