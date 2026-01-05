Giubileo 33 milioni pellegrini a Roma

Durante il Giubileo, Roma ha accolto oltre 33 milioni di pellegrini, superando le stime iniziali di 31 milioni. Un evento che ha visto la capitale italiana al centro di un afflusso significativo di visitatori, portando a un intenso flusso di persone e attività. Questo dato testimonia l'importanza e l'impatto del Giubileo sulla città, confermando Roma come meta di spiritualità e cultura a livello globale.

12.40 "Oltre 33 milioni di pellegrini sono arrivati a Roma per il Giubileo, superando le previsioni di 31 prima dell' inizio dell'Anno Santo". A riferirlo è monsignor Fisichella, nella conferenza stampa sul bilancio dell'evento giubilare. "Domani,6 gennaio, festa dell'Epifania del Signore - ha aggiunto Fisichella Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Tra i molti presenti, ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella.

