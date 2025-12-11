Parla Monsignor Fisichella | Il modello Giubileo sia la norma Già 30,5 milioni di pellegrini a Roma nel 2025 | VIDEO

Monsignor Fisichella sottolinea l'importanza di adottare il modello Giubileo come norma per Roma, evidenziando i risultati già raggiunti: oltre 30,5 milioni di pellegrini attesi nel 2025. Un successo che conferma l’efficacia di questa formula nel coinvolgere i fedeli e valorizzare la città, con numeri in linea con le previsioni e un impatto culturale e spirituale rilevante.

Il modello Giubileo valga sempre per la città di Roma. A fine novembre già 30 milioni e mezzo di partecipanti agli eventi, in linea con le stime. E la sfida del 2033, quando l'uomo dovrà confrontare la sua spiritualità con tecnologie come l'Ia. Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del dicastero dell'Evangelizzazione, traccia a Il Tempo un bilancio dell'evento religioso che si sta per chiudere con uno sguardo al prossimo. L'intervista video a cura di Filippo Caleri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parla Monsignor Fisichella: “Il modello Giubileo sia la norma. Già 30,5 milioni di pellegrini a Roma nel 2025” | VIDEO

