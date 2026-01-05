Il giardino di tulipani della Terrazza Mascagni, parte del progetto Wander and Pick, torna in città per la primavera. Dopo aver decorato piazza Brin lo scorso anno, questa iniziativa porta ancora una volta la bellezza dei tulipani, creando un angolo di Olanda nel cuore urbano. Un’occasione per apprezzare la fioritura e vivere un momento di tranquillità in un contesto suggestivo.

Il giardino di tulipani del progetto Wander and Pick, che lo scorso anno aveva abbellito piazza Brin davanti alla chiesa di San Jacopo e alla Baracchina Bianca, quest'anno si trasferisce alla Terrazza Mascagni. In questi giorni è iniziata la messa a dimora dei bulbi di rare e antiche varietà di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Giardino di tulipani alla Terrazza Mascagni, in primavera la fioritura: "Avremo ancora la nostra Olanda in città"

Il suggestivo giardino di tulipani si trasferisce alla Terrazza Mascagni.

