Gaza maxi-cerimonia di laurea tra le macerie | la festa degli studenti di Medicina

A Gaza, 230 studenti di medicina hanno conseguito la laurea durante una cerimonia tra le macerie dell’ospedale Al-Shifa. Nonostante le difficoltà, gli studenti celebrano il raggiungimento del loro traguardo, testimoniando la resilienza e la determinazione della comunità accademica locale. Questo evento rappresenta un momento di speranza e di orgoglio in un contesto segnato da numerose sfide.

"Festeggio e volto le spalle a tutte le sofferenze che ho sopportato prima di arrivare a questo momento", dice un laureato mentre 230 studenti di medicina dell'Università di Al-Azhar e dell'Università Islamica di Gaza festeggiano la loro laurea nel cortile dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City. Il 3 gennaio 2026, a Gaza, si è tenuta tra le rovine dell'ospedale Al-Shifa, una cerimonia di laurea in medicina che ha coinvolto 230 nuovi medici provenienti da diverse università del territorio, in particolare dall'Università Islamica e dall'Università di Al-Azhar. Dal piazzale del Complesso Medico Al-Shifaa, che ha vissuto il più grande assedio sanitario a Gaza, si è svolta la cerimonia di laurea di 168 medici titolari del Board Palestinese, appartenenti al team "Scudo dell'Umanità".

