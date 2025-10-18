Gaza militanti di Hamas scavano tra le macerie per trovare i corpi degli ostaggi | le immagini

Militanti di Hamas continuano a cercare i corpi degli ostaggi israeliani a Khan Younis, mentre il cessate il fuoco tra Israele e Hamas ha superato la sua prima settimana. La consegna dei resti degli ostaggi, prevista dall’accordo di cessate il fuoco, è stata uno dei punti chiave – insieme alla consegna degli aiuti, all’apertura dei valichi di frontiera con Gaza e alla ricostruzione – in un processo sostenuto da gran parte della comunità internazionale per contribuire a porre fine a due anni di guerra devastante a Gaza. Hamas ha dichiarato di essere impegnata a rispettare i termini dell’accordo di cessate il fuoco, compresa la consegna dei corpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, militanti di Hamas scavano tra le macerie per trovare i corpi degli ostaggi: le immagini

