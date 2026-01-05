Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, la strada Firenze–Pisa–Livorno sarà interdetta al traffico per motivi di manutenzione o lavori straordinari. La chiusura temporanea interesserà tutti i mezzi, causando possibili disagi agli automobilisti che devono programmare i propri spostamenti in questa tratta. Si consiglia di pianificare in anticipo percorsi alternativi e di consultare eventuali aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

La notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026 porterà una chiusura totale della Firenze–Pisa–Livorno. Dalle 22 alle 6 del mattino successivo, il tratto compreso tra gli svincoli Livorno Aurelia–Stagno (km 77) e Livorno Porto (km 79,4) sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni. Una misura straordinaria, ma necessaria, per consentire un’operazione logistica di particolare complessità. Il passaggio di due silos fuori scala. Il provvedimento è stato programmato per permettere il transito di due trasporti eccezionali diretti a un impianto industriale nell’area di Stagno. Si tratta di silos di dimensioni imponenti, con un’altezza superiore ai sei metri, una larghezza di oltre cinque metri e mezzo e un peso che supera le cento tonnellate ciascuno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Firenze–Pisa–Livorno chiusa nella notte dell’Epifania: automobilisti infuriati

