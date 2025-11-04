A23 chiusa di notte per lavori | disagi per gli automobilisti

Udinetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A23 Udine–Tarvisio sono in programma interventi di manutenzione nelle gallerie che comporteranno la chiusura del tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba, in direzione Udine, nelle notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, dalle 22 alle 6.I dettagliDurante le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

