Eruzione dell' Etna escursionisti troppo vicini alla lava | vertice in prefettura per la sicurezza

Oggi si è tenuto a palazzo Minoriti un vertice sulla sicurezza riguardante l’eruzione dell’Etna. Presieduta dal prefetto Pietro Signoriello, la riunione ha coinvolto le autorità locali per definire le misure di prevenzione e tutela, in particolare in relazione agli escursionisti che si trovano troppo vicini alla lava. L’obiettivo è garantire un’adeguata gestione delle aree interessate dall’attività vulcanica.

L’Etna inaugura il 2026 con un’eruzione inattesa: le nostre immagini della colata lavica a quota insolitamente bassa - L'Etna sorprende tutti iniziando il 2026 con una nuova eruzione laterale nella Balle del Bove: la lava è arriva a circa 1400 metri ... greenme.it

Eruzione Etna, colata lavica a 3.000 metri: si apre una nuova bocca effusiva. Allerta arancione per i voli - Una bocca effusiva, con conseguente colata lavica, si aperta domenica mattina a quota 3. corriere.it

Eruzione Etna. Attività eruttiva al Cratere Nordest. 27 dicembre 2025

Il punto sull'Etna in eruzione: il campo lavico lungo la Valle del Bove è ancora alimentato ed il flusso, con un fronte che si attestava ieri a quota 1400 m s.l.m., ha raggiunto anch’esso la quota di 1360 m s.l.m.. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

#Eruzione #Etna, i chiarimenti dell’ #INGV sulla recente attività eruttiva x.com

