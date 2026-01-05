Eruzione dell' Etna escursionisti troppo vicini alla lava | vertice in prefettura per la sicurezza
Oggi si è tenuto a palazzo Minoriti un vertice sulla sicurezza riguardante l’eruzione dell’Etna. Presieduta dal prefetto Pietro Signoriello, la riunione ha coinvolto le autorità locali per definire le misure di prevenzione e tutela, in particolare in relazione agli escursionisti che si trovano troppo vicini alla lava. L’obiettivo è garantire un’adeguata gestione delle aree interessate dall’attività vulcanica.
Riunione a palazzo Minoriti stamani, convocata e presieduta dal prefetto Pietro Signoriello. L'incontro è stato finalizzato a una ulteriore definizione delle misure di prevenzione e sicurezza connesse all’eruzione dell'Etna in corso nella Valle del Bove. Nel corso della riunione è stata condotta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
