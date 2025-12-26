Etna in eruzione lo spettacolo tra la neve | dalla Protezione civile allerta per possibili fontane di lava
Da ore l'Etna è in eruzione: si registra una attività stromboliana del vulcano ed è stato emesso un avviso per l'aviazione, ma l'aeroporto di Catania resta aperto. Le immagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Etna in eruzione, lo spettacolo tra la neve: dalla Protezione civile allerta per possibili fontane di lava - Da ore l'Etna è in eruzione: si registra una attività stromboliana del vulcano ed è stato emesso un avviso per l'aviazione, ma l'aeroporto di Catania ... fanpage.it
Etna in eruzione, lo spettacolo di neve e lava a 1800 metri: “Ma c’è il rischio di esplosioni idromagmatiche” - it: “È sicuramente qualcosa di bello da osservare però è anche un connubio che non dà certezza sulla ... fanpage.it
Etna, neve e lava: intensa attività stromboliana dal cratere di Nord-Est - Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, sottolineando che la nube eruttiva viene portata dal vento in direzione nord- msn.com
Fuoco e fiamme, neve e ghiaccio !! Fantastica eruzione dell’Etna dalla sommità innevata del Mongibello, a oltre 3000 m slm, che spettacolo !! Foto di Roberto Viglianese facebook
