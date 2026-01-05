Epifania al Sud è più generosa | spesa di 75,6 euro contro una media italiana di 64

L’Epifania al Sud si conferma più generosa, con una spesa media di 75,6 euro rispetto ai 64 euro del resto d’Italia. La Befana si mantiene presente, ma in modo più moderato. Per il 2026, due italiani su tre prevedono di regalare una calza ai bambini, mentre il restante 34% ha deciso di non fare regali, segnando un atteggiamento più sobrio nei festeggiamenti.

La Befana tiene, ma con un profilo “misurato”. Per l’Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di celebrare l’ultimo appuntamento delle festività invernali facendo trovare ai bimbi un dono sotto forma di calza, mentre il 34% non farà regali. La spesa complessiva stimata è pari a 64,05 euro in media, ma l’importo “tipico” è più basso: la mediana si ferma a 40 euro, a conferma di un’Epifania fatta soprattutto di piccoli pensieri. Si spende meno tra i 18-34 anni (media 42,69 euro; mediana 25) e di più tra i 35-65 (media 72,77 euro; mediana 50). E il Centro-Sud n on è solo l’area dove la Befana è più diffusa: è anche quella dove risulta più generosa, con il Mezzogiorno che esprime i valori più alti (media 75,65 euro; mediana 50), nettamente sopra il Nord (media 57,30; mediana 30) e il Centro (media 57 euro circa; mediana 40). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Terni, partiti i saldi invernali: spesa media di trecento euro a famiglia. Epifania e San Valentino le ‘speranze’

Leggi anche: Tari sempre più cara, 418 euro la spesa media in Campania: in crescita a Caserta rispetto al 2024

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“L’ULTIMO PRANZO DI FESTA” L’Epifania chiude le feste, ma non il nostro desiderio di stare insieme. Il 6 gennaio ti aspettiamo per il pranzo o la cena, con la nostra cucina di sempre: autentica, generosa, leggera, fatta con amore. Spaghetti allo scoglio c - facebook.com facebook