Terni partiti i saldi invernali | spesa media di trecento euro a famiglia Epifania e San Valentino le ‘speranze’

A Terni sono iniziati ufficialmente i saldi invernali, validi dal 3 gennaio al 4 marzo. In questo periodo le famiglie italiane, in media, dedicano circa 300 euro agli acquisti scontati. L’epifania e San Valentino rappresentano occasioni importanti per gli acquisti, offrendo opportunità di risparmio su vari prodotti. Un momento di confronto tra domanda e offerta nel mercato locale, in linea con le consuete dinamiche stagionali.

Iniziato ufficialmente anche a Terni il periodo dei saldi invernali. A partire dalla giornata di sabato 3 gennaio e fino al prossimo 4 marzo sarà possibile acquistare i prodotti a prezzi ribassati. L'ufficio studi di Confcommercio ha stimato una spesa media di 137 euro a persona. Sale a 303 euro.

