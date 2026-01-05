Cosa fare a Roma alla Befana 2026 | eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania

Il 6 gennaio 2026, Roma si anima con eventi dedicati alla tradizione dell’Epifania. In questa giornata, sono numerose le iniziative pensate per adulti e bambini, offrendo occasioni di festa e di scoperta della cultura locale. Di seguito, abbiamo selezionato alcune delle attività più interessanti per vivere al meglio questa ricorrenza, tra tradizioni, spettacoli e momenti di divertimento in tutta la città.

Abbiamo selezionato una serie di cose da fare il 6 gennaio 2026, festa dell’Epifania. Ecco alcune delle iniziative più belle da non perdere per adulti e bambini, per festeggiare la Befana a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Eventi con la Befana e corteo dei Magi: cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026 Leggi anche: Cosa fare a Capodanno 2026 a Torino e dintorni: gli eventi da non perdere Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Epifania 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere; Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend 3 e 4 gennaio 2026 (con idee anche per il ponte della Befana); Befana 2026, ecco cosa fare a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania; Fine del Giubileo e Befana a Roma: mezzi potenziati e strade chiuse. Ecco come muoversi nel giorno dell'Epifania. Cosa fare a Roma alla Befana 2026: eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania - Ecco alcune delle iniziative più belle da non perdere per adulti e bambini, per festeggiare la Befana a Roma. fanpage.it

Epifania 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere - L’Epifania a Roma si celebra con un ricco calendario di eventi tra tradizione, spettacoli e iniziative per famiglie. tg24.sky.it

Befana 2026, ecco cosa fare a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania - Anche per questo 2026 appena cominciato, Roma si prepara a vivere una delle giornate più attese del periodo natalizio, quando la città saluterà ufficialmente le feste ... msn.com

Quando rimane riso in bianco, cosa fare Arancine di riso con prosciutto cotto, crudo, wurstel e provola...tutte rimanenze Nel riso in bianco basta unire uovo, parmigiano grattugiato, poco sale, pepe nero prezzemolo tritato...impastare, prelevare poco impa - facebook.com facebook

La cosa più interessante del comunicato di Palazzo Chigi (che, amici miei, è di puro sostegno a Trump) è che l'Italia si conferma unico Paese al mondo a credere che l'attacco al #Venezuela abbia a che fare col traffico di stupefacenti. Senza vergogna e senza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.