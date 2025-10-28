Scontro al GF Domenico furioso con Jonas | Arrogante non permetterti di parlare della mia famiglia

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello, Domenico D'Alterio si è scagliato contro Jonas Pepe intimandogli di non parlare male della sua famiglia. Il modello, per niente turbato, ha replicato che l'unico di cui potrebbe parlare male è lui: "La tua compagna è una donna fantastica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

