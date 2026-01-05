Ecco il nuovo numero di Cortona Notizie il Comune | Scusate il ritardo Poste Italiane dia spiegazioni

È disponibile il nuovo numero di Cortona Notizie, il periodico ufficiale del Comune. In queste settimane, le copie vengono consegnate alle famiglie di Cortona, offrendo aggiornamenti su eventi, servizi e questioni di interesse locale. Tra gli argomenti trattati, spicca la richiesta di spiegazioni da parte di Poste Italiane riguardo a recenti ritardi nelle consegne. Un’occasione per rimanere informati sulle attività e le novità della comunità.

È uscito il nuovo numero del periodico d’informazione comunale Cortona Notizie. In questi giorni il giornale di informazione viene recapitato nelle case dei cortonesi.I contenuti"Dodici pagine - si lgge in un comunicato del Comune - dedicate ai lavori conclusi, ai progetti in corso e agli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cortona, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione - Il sindaco Luciano Meoni ha illustrato il piano triennale dei lavori pubblici: "La prossima grande opera che ci vedrà impegnati sarà la realizzazione del nuovo centro sportivo di Camucia, un ambiente ... msn.com

