"I lavori di riqualificazione della frazione di Fiano, avviati dal Comune di Certaldo nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche, stanno registrando ritardi significativi rispetto al cronoprogramma presentato alla cittadinanza dal sindaco Giovanni Campatelli". Lo sostengono i consiglieri comunali di Più Certaldo, in merito al cantiere che sta riguardando la frazione in questione. "Nessuna comunicazione ufficiale, se non gli obblighi di pubblicazione in albo pretorio, riguardo la seconda variante che, come si apprende dalla documentazione, rimodula i lavori introducendo due significative modifiche: una rampa per disabili in piazza Gasparri e la sistemazione di 'Piazzetta Vecchia – hanno aggiunto gli esponenti dell’opposizione – sebbene la variante conceda una proroga dei termini per la fine lavori di 40 giorni, fatichiamo a credere che gli stessi saranno ultimati nei tempi stabiliti considerando l’attuale condizione del cantiere e la totale assenza di lavoratori da almeno due mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riqualificazione di Fiano: "Criticità e ritardi nei lavori. Il Comune dia spiegazioni"