È Umberto Maria Rozzanigo il nuovo direttore di Neuroradiologia

Umberto Maria Rozzanigo è stato nominato nuovo direttore dell’Unità operativa di neuroradiologia presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Con una solida esperienza nel settore, si occuperà di coordinare le attività cliniche e di ricerca in ambito neuroradiologico, contribuendo al miglioramento dei servizi offerti ai pazienti e allo sviluppo delle pratiche diagnostiche e terapeutiche.

È Umberto Maria Rozzanigo il nuovo direttore dell'Unità operativa di neuroradiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. A darne la notizia, a pochi giorni dalla sua nomina, è l'Azienda sanitaria che in una nota sottolinea come il dott. Rozzanigo vanti una lunga esperienza lavorativa nella.

