È Umberto Maria Rozzanigo il nuovo direttore di Neuroradiologia
Umberto Maria Rozzanigo è stato nominato nuovo direttore dell’Unità di Neuroradiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Con una consolidata esperienza nel settore, si occuperà di coordinare le attività cliniche e di ricerca dell’unità, contribuendo allo sviluppo di servizi di alta qualità per i pazienti. La sua nomina rappresenta un passo importante per il reparto e per l’ospedale nel suo complesso.
È Umberto Maria Rozzanigo il nuovo direttore dell’Unità operativa di neuroradiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.A darne la notizia, a pochi giorni dalla sua nomina, è l’Azienda sanitaria che in una nota sottolinea come il dott. Rozzanigo vanti una lunga esperienza lavorativa nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Ospedale San Giovanni di Dio, Maria Curto Pelle è il nuovo direttore di Terapia intensiva neonatale
Leggi anche: marco eugenio di giandomenico nuovo direttore artistico e scientifico della fondazione maria cristina carlini
Asuit, Umberto Maria Rozzanigo è il nuovo direttore dell'unità operativa di neuroradiologia - Sarà Umberto Maria Rozzanigo a guidare l’Unità operativa di neuroradiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. ildolomiti.it
Tempo di dedicarci alla nostra ultima classifica, quella dedicata ai 25 album italiani che ci osno piaciuti di più nel corso di questo 2025. Il primo posto va alla maturità e alla suggestione di Andrea Laszlo De Simone, seguito dalla concretezza di Umberto Maria - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.