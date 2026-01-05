È Umberto Maria Rozzanigo il nuovo direttore di Neuroradiologia

Umberto Maria Rozzanigo è stato nominato nuovo direttore dell’Unità di Neuroradiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Con una consolidata esperienza nel settore, si occuperà di coordinare le attività cliniche e di ricerca dell’unità, contribuendo allo sviluppo di servizi di alta qualità per i pazienti. La sua nomina rappresenta un passo importante per il reparto e per l’ospedale nel suo complesso.

