Pier Francesco Guarguaglini l’ex presidente di Finmeccanica è morto a 88 anni

Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica, è scomparso all’età di 88 anni. Laureato in ingegneria elettronica all’Università di Pisa e specializzatosi negli Stati Uniti, è stato riconosciuto come un uomo di grande intelligenza e visione. La sua figura ha lasciato un’importante traccia nel settore industriale e della difesa italiana. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

