Pier Francesco Guarguaglini l’ex presidente di Finmeccanica è morto a 88 anni
Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica, è scomparso all’età di 88 anni. Laureato in ingegneria elettronica all’Università di Pisa e specializzatosi negli Stati Uniti, è stato riconosciuto come un uomo di grande intelligenza e visione. La sua figura ha lasciato un’importante traccia nel settore industriale e della difesa italiana. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.
"Uomo di intelligenza straordinaria e di visione", come lo ricorda il ministro della Difesa, Guido Crosetto, Guarguaglini si è laureato in ingegneria elettronica all'università di Pisa, specializzandosi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
