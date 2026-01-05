Drake nuova causa contro il rapper colpevole di aver utilizzato una piattaforma di casinò online illegale per gonfiare i numeri streaming

Drake si trova coinvolto in una nuova causa legale, accusato di aver promosso una piattaforma di casinò online ritenuta illegale. Secondo le accuse, il rapper avrebbe utilizzato i ricavi generati da questa piattaforma per aumentare artificialmente i propri numeri di streaming. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla conformità alle normative nel settore musicale e delle promozioni digitali.

Drake è stato accusato di aver promosso una piattaforma di gioco d'azzardo online presumibilmente illegale e di aver utilizzato i proventi per gonfiare artificialmente i suoi numeri di streaming. Secondo quanto riportato da Rolling Stone, questa settimana sarebbe stata intentata una nuova class action presso il tribunale federale della Virginia, nella quale vengono citati il rapper, lo streamer Adin Ross, il cittadino australiano George Nguyen e la società madre di Stake, una piattaforma di casinò online. Nell'esposto, presentato da LaShawnna Ridley e Tiffany Hines, residenti in Virginia, denuncia violazioni del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act e chiede almeno 5 milioni di dollari di danni.

