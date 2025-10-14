Not Like Us picco di streaming per il super singolo di Kendrick Lamar dopo l’archiviazione della causa mossa da Drake

Continua il successo di Not Like Us super hit di Kendrick Lamar, che è stata il pomo della discordia della faida tra il rapper di Compton e Drake. La voce di Passion Fruit aveva avviato una causa nei confronti della Universal Music Group, colpevole di aver promosso un brano (quello di Kendrick per l’appunto) che andava contro di lui. In una sentenza pubblicata lo scorso 9 ottobre, un giudice federale ha stabilito che le presunte dichiarazioni diffamatorie contenute nel brano, tra cui il fatto che Drake fosse un “ pedofilo certificato” ( Drake ha ripetutamente negato qualsiasi illecito), si qualificavano come “opinione non perseguibile” ed ha respinto la causa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Not Like Us”, picco di streaming per il super singolo di Kendrick Lamar dopo l’archiviazione della causa mossa da Drake

