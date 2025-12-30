Don Matteo 15 Raoul Bova confessa | Dopo lo scandalo avevo proposto di far morire Don Massimo

Raoul Bova, protagonista di Don Matteo 15, si apre su un periodo difficile della sua carriera. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore 54enne ha confessato di aver valutato di lasciare il ruolo di Don Massimo dopo lo scandalo delle chat private con Martina Ceretti. Bova ha anche rivelato di aver proposto di far morire il personaggio, un gesto che testimonia la complessità del suo percorso professionale e personale.

Raoul Bova si racconta senza filtri. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore 54enne ha rivelato di aver pensato di lasciare Don Matteo dopo lo scandalo delle chat private con Martina Ceretti, finite nel pubblico dominio. Un periodo complicato anche per la separazione da Rocío Muñoz Morales, madre delle figlie Luna e Alma, 10 e 7 anni, che lo ha spinto a riflettere sul futuro del suo personaggio. La proposta shock: far morire Don Massimo. Bova ha ammesso: “Avevo proposto di far morire Don Massimo”. La quindicesima stagione di Don Matteo tornerà su Rai1 dall’8 gennaio, ma l’attore non esclude sorprese per il futuro: “Se ci sarà Don Matteo 16? Non so se ci sarà Don Massimo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

