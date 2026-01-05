Disfare l’albero di Natale senza errori | ecco dove portarlo e cosa evitare

Dopo le festività, è arrivato il momento di smontare l’albero di Natale. Che si tratti di un albero naturale o artificiale, è importante farlo correttamente, rispettando le norme di raccolta e smaltimento previste dal proprio Comune. Evitare l’abbandono improvviso e conoscere le modalità di smaltimento contribuisce a rispettare l’ambiente e a mantenere ordine nel quartiere. Ecco alcune indicazioni utili per disfare l’albero senza errori.

FIRENZE – Passata la Befana, resta l’ultimo rito delle feste: disfare l’albero. Che sia un abete vero o uno sintetico ormai logoro, la regola d’oro è evitare l’abbandono selvaggio. Plures Alia ha diffuso le istruzioni per gestire correttamente questo passaggio, trasformando il rifiuto in risorsa o smaltendolo nel rispetto del decoro urbano. Se l’abete è vero e non può essere ripiantato, non va sprecato. Può diventare compost o biometano, rientrando in un circolo virtuoso di economia circolare. I cittadini possono portarli direttamente agli Ecocentri fino al 25 gennaio. Chi non può muoversi ha due alternative a domicilio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

