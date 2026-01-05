Disfare l’albero di Natale senza errori | ecco dove portarlo e cosa evitare

Dopo le festività, è arrivato il momento di smontare l’albero di Natale. Che si tratti di un albero naturale o artificiale, è importante farlo correttamente, rispettando le norme di raccolta e smaltimento previste dal proprio Comune. Evitare l’abbandono improvviso e conoscere le modalità di smaltimento contribuisce a rispettare l’ambiente e a mantenere ordine nel quartiere. Ecco alcune indicazioni utili per disfare l’albero senza errori.

FIRENZE – Passata la Befana, resta l’ultimo rito delle feste: disfare l’albero. Che sia un abete vero o uno sintetico ormai logoro, la regola d’oro è evitare l’abbandono selvaggio. Plures Alia ha diffuso le istruzioni per gestire correttamente questo passaggio, trasformando il rifiuto in risorsa o smaltendolo nel rispetto del decoro urbano. Se l’abete è vero e non può essere ripiantato, non va sprecato. Può diventare compost o biometano, rientrando in un circolo virtuoso di economia circolare. I cittadini possono portarli direttamente agli Ecocentri fino al 25 gennaio. Chi non può muoversi ha due alternative a domicilio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Capello attacca gli arbitri: «Sono una mafia. Ecco che cosa bisogna fare per evitare gli errori»

Leggi anche: Pesce a Natale: cosa controllare davvero prima di portarlo in tavola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale senza Babbo, recensione: se le Feste le salvano le donne (forse) - Dopo il riuscito Elf Me con Lillo protagonista e Mainetti alla sceneggiatura, Prime Video ci riprova, mettendo in crisi il Babbo Natale di Alessandro Gassmann, così da precisare che il Natale non è ... movieplayer.it

Natale senza Babbo , su Prime Video Luisa Ranieri diventa Mamma Natale e salva la festa con un super potere: la normalità - Un'inedita Luisa Ranieri è la grande protagonista di** Natale senza Babbo**, la nuova commedia natalizia targata Prime Video che - vogue.it

Natale senza Babbo: dal 28 novembre su Prime Video il film natalizio - È disponibile da oggi, venerdì 28 novembre 2025, in tutto il mondo su Prime Video Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia diretta da Stefano Cipani. gazzetta.it

Focus on verbs Oggi vi insegno un phrasal verb che ha a che fare con il periodo: disfare l'albero di Natale, ovvero azione noiosissima normalmente svolta entro il 6 gennaio. Il verbo in questione è TO TAKE DOWN. Per farvi un esempio, potrei dire: "On the - facebook.com facebook

Evvgeny Lushpin @LunaLeso @aiaggaia @ACmcoppola @MariaGiuliaDelf @SilviaGiolito69 @MtTrincas @Ofeliainlove23 @parnian_za @Rebeka80721106 @annamarylight @GiuliettaVanni A disfare l'albero c'è ancora tempo mentre per la mia cena di tem x.com