Decennale porta a porta Calendario come strenna E record rifiuti pro capite

Nel 2026, Capannoli celebra il decennale dell’implementazione del sistema porta a porta per la raccolta differenziata. Un percorso che ha contribuito a migliorare la gestione dei rifiuti e a ridurre i conferimenti pro capite. Il calendario come strenna rappresenta un impegno costante verso una comunità più consapevole e sostenibile, segnando un traguardo importante nel processo di tutela ambientale del territorio.

CAPANNOLI Nel 2026 Capannoli festeggia i dieci anni dell'introduzione del porta a porta per la raccolta dei rifiuti. E il Comune guidato dalla sindaca Arianna Cecchini ha realizzato un calendario che ricorda questo traguardo donato come strenna alle famiglie del comune. "Il calendario della raccolta diventa anche uno strumento per far conoscere i dati alla cittadinanza, alle aziende, alle associazioni, numeri e andamenti della raccolta, così da guardare agli obiettivi futuri con la medesima collaborazione e il medesimo impegno, contro l'abbandono dei rifiuti e verso una raccolta differenziata di qualità, verso una comunità davvero sostenibile", così la sindaca Arianna Cecchini accompagna il calendario 2026 destinato a tutte le famiglie ed a tutte le attività che hanno sede sul territorio comunale.

