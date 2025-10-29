Raccolta rifiuti tutte le modifiche per l' 1 novembre | come cambia il porta a porta

In occasione dell'1 novembre, giornata in cui si celebra la festa di Ognissanti, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà regolarmente erogato seppur con alcune modifiche così come spiegato da Aamps. Ecco il dettaglio di come cambia il porta a porta nei vari quartieri. Area Ardenza – La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Scopri altri approfondimenti

RACCOLTA RIFIUTI E TARI: CHIARIMENTI del SERVIZIO AMBIENTE. A seguito di segnalazioni, risultate inesatte, il Servizio Ambiente intende chiarire alcuni aspetti riguardanti la raccolta dei rifiuti e il tributo TARI: - il Comune di Molinella non applica la Tarif Vai su Facebook

Comics, cambia la raccolta rifiuti. Modifiche agli orari e ai servizi . Sospeso anche il lavaggio strade - Le principali variazioni riguardano gli orari e le modalità di raccolta del vetro e del verde nel centro storico. msn.com scrive

Nuovi contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti a Varano - Tutte le info. Mercoledì un incontro - Varano, con l’affidamento in concessione ad Iren Ambiente Parma del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Parma, Atersir, Amministrazione comunale ed Iren Ambi ... Come scrive gazzettadiparma.it

Disagi per la raccolta rifiuti e pulizia delle strade in tutta Italia: cosa devi sapere sullo sciopero del 17 ottobre - Sciopero del 17 ottobre 2025: a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia. Secondo greenme.it