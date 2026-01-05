Dal campo Lovato per intero con il gruppo Pellegri ed Elia primi ’assaggi’

L’Empoli prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato, dopo la pausa natalizia. La squadra di Dionisi ha svolto ieri una doppia seduta al Centro Sportivo di Petroio, tra allenamenti in palestra e sessioni sul campo. Oggi, gli azzurri torneranno in campo alle 14 per continuare il lavoro in vista delle prossime gare. Pellegri ed Elia hanno partecipato ai primi test con il gruppo.

Prosegue la preparazione dell’ Empoli alla ripresa del campionato dopo la sosta per le feste. Ieri Dionisi ha infatti impegnato gli azzurri in una doppia seduta tra palestra e campo al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, dove la squadra tornerà ad allenarsi anche questo pomeriggio alle 14.30. Tra le note positive va registrato sicuramente il fatto che Lovato abbia lavorato interamente con il gruppo. Il difensore e capitano azzurro ha recuperato dalla distorsione rimediata a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia e, salvo sorprese nei prossimi giorni, dovrebbe tornare disponibile per la trasferta di sabato prossimo a Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dal campo. Lovato per intero con il gruppo. Pellegri ed Elia primi ’assaggi’ Leggi anche: Dal campo. Lovato torna in gruppo Leggi anche: Elia, Saporiti e Pellegri lanciano l’Empoli. Carrarese, un punto firmato Marco Bleve Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dal campo. Lovato torna in gruppo; Dal campo Lovato torna in gruppo. Dal campo. Lovato per intero con il gruppo. Pellegri ed Elia primi ’assaggi’ - Ieri Dionisi ha infatti impegnato gli azzurri in una doppia seduta tra palestra e campo al Centro Sportivo ... sport.quotidiano.net

Dal campo. Lovato torna in gruppo - Il difensore dell’ Empoli, infortunatosi alla caviglia sinistra a Castellammare di Stabia lo scorso 13 dicembre, ieri mattina si è infatti allenato ... lanazione.it

Lovato: "Empoli ti stavo aspettando. Solo con l'unione del gruppo possiamo far bene" - Nella giornata di oggi in casa Empoli è andata in scena la presentazione di Matteo Lovato, difensore arrivato dalla Salernitana nei giorni scorsi, che ha parlato della trattativa e della scelta di ... tuttomercatoweb.com

