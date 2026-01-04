dal campo lovato torna in gruppo

Matteo Lovato, difensore dell’Empoli, ha ripreso a lavorare in gruppo dopo l’infortunio alla caviglia occorso il 13 dicembre a Castellammare di Stabia. La seduta parziale di ieri mattina rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero in vista della partita contro il Cesena. Restano da valutare i tempi precisi di rientro, ma l’allenamento di oggi indica segnali positivi per il suo reinserimento in squadra.

Buone notizie in vista di Cesena per Matteo Lovato. Il difensore dell’ Empoli, infortunatosi alla caviglia sinistra a Castellammare di Stabia lo scorso 13 dicembre, ieri mattina si è infatti allenato parzialmente in gruppo. Hanno invece continuato a lavorare a parte Salvatore Elia e Pietro Pellegri, alle prese entrambi con un problema muscolare accusato rispettivamente prima dell’ultima sfida contro il Frosinone e a Mantova. Non si sono invece allenati Saporiti, anche lui ko dalla sfida contro la Juve Stabia per una contusione distorsiva alla caviglia destra, e Indragoli, fermato alla vigilia della sfida contro il Frosinone da un guaio muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

