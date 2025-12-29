Cybersicurezza la Regione alza le difese contro i pirati informatici Bori | Con il nuovo regolamento definiti ruoli responsabilità

La Regione Umbria ha approvato una nuova Politica di cybersicurezza per rafforzare la protezione dei sistemi informatici della pubblica amministrazione. Questa iniziativa, proposta dal vicepresidente Tommaso Bori, definisce ruoli e responsabilità, rappresentando il primo passo verso l’adeguamento alle direttive europee in materia di sicurezza digitale. L’obiettivo è migliorare la resistenza contro le minacce informatiche e garantire un’operatività più sicura e affidabile.

