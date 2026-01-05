Crans-Montana | Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep2
L'incidente nella discoteca di Crans-Montana ha suscitato grande attenzione in Europa. In questa puntata di
La tragedia della discoteca di Crans-Montana scuote l’Europa. Roy De Vita riflette su responsabilità, sicurezza e dolore, smontando l’idea della “fatalità” e difendendo i ragazzi: divertirsi non è una colpa, morire per negligenza sì. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Vita da Roy | Roy De Vita: «Assurdo cambiare sesso a 13 anni» - Ep.1
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il padre di Niccolò Ciatti ucciso fuori da una discoteca a Lloret de Mar: «Il profitto prevale sulla vita: conosco quel dolore»
Crans Montana, quelle giovanissime vite bruciate nello scantinato del profitto senza regole; Crans-Montana, fuga dall'inferno: «Mi sono detto, davvero morirò così?»; Crans-Montana, autorità: 40 morti e 119 feriti. Incendio causato da candeline; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.
Strage di Crans-Montana, il padre di Niccolò Ciatti ucciso fuori da una discoteca a Lloret de Mar: «Il profitto prevale sulla vita: conosco quel dolore» - Niccolò Ciatti è stato ucciso nell'agosto del 2017 a Lloret de Mar: «Mi è venuto subito in mente quello che è successo a mio figlio. open.online
La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile” - In 500 alla preghiera nella chiesa di Sant’Isaia: amici, familiari e compagni di classe, ancora "increduli” di fronte a quella che tutti definiscono una “terribile perdita”. ilrestodelcarlino.it
TITOLARI CRANS-MONTANA Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i titolari del bar esploso a Crans-Montana - Stando a quanto riportato da Corse Matin, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti e il compagno sono originari della Corsica centrale. statoquotidiano.it
CRANS-MONTANA: MORIRE IN DISCOTECA NON È UNA FATALITÀ | Vita da Roy - Ep.2
Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook
Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.