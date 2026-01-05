Crans-Montana | Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep2

L'incidente nella discoteca di Crans-Montana ha suscitato grande attenzione in Europa. In questa puntata di

La tragedia della discoteca di Crans-Montana scuote l’Europa. Roy De Vita riflette su responsabilità, sicurezza e dolore, smontando l’idea della “fatalità” e difendendo i ragazzi: divertirsi non è una colpa, morire per negligenza sì. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crans-Montana: Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep.2

Leggi anche: Vita da Roy | Roy De Vita: «Assurdo cambiare sesso a 13 anni» - Ep.1

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il padre di Niccolò Ciatti ucciso fuori da una discoteca a Lloret de Mar: «Il profitto prevale sulla vita: conosco quel dolore»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans Montana, quelle giovanissime vite bruciate nello scantinato del profitto senza regole; Crans-Montana, fuga dall'inferno: «Mi sono detto, davvero morirò così?»; Crans-Montana, autorità: 40 morti e 119 feriti. Incendio causato da candeline; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.

Strage di Crans-Montana, il padre di Niccolò Ciatti ucciso fuori da una discoteca a Lloret de Mar: «Il profitto prevale sulla vita: conosco quel dolore» - Niccolò Ciatti è stato ucciso nell'agosto del 2017 a Lloret de Mar: «Mi è venuto subito in mente quello che è successo a mio figlio. open.online

La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile” - In 500 alla preghiera nella chiesa di Sant’Isaia: amici, familiari e compagni di classe, ancora "increduli” di fronte a quella che tutti definiscono una “terribile perdita”. ilrestodelcarlino.it