Crans-Montana atterrato a Linate aereo con 5 delle 6 vittime italiane

Da liberoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci del giorno, il C-130 dell'Aeronautica militare ha atterrato a Linate con cinque delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. L’arrivo segna un momento di commozione e rispetto, mentre le autorità e i familiari si preparano a gestire il dolore e le procedure necessarie. La vicenda resta al centro dell’attenzione nazionale, in attesa di ulteriori sviluppi e della data dei funerali.

È atterrato all'aeroporto di Milano-Linate il C-130 dell'Aeronautica militare con a bordo 5 salme delle 6 vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana. Ad accogliere le salme allo scalo milanese il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i presidenti della Lombardia Attilio Fontana, della Liguria Marco Bucci, dell'Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. A bordo i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

crans montana atterrato a linate aereo con 5 delle 6 vittime italiane

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, atterrato a Linate aereo con 5 delle 6 vittime italiane

Leggi anche: Crans-Montana, atterrato a Linate il volo di Stato con le 5 vittime italiane

Leggi anche: Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani è atterrato a Linate | Le vittime 

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Le vittime italiane di Crans Montana a bordo del C130 dell’Aeronautica in partenza per l’Italia; Oggi Giovanni torna a casa: l’ultimo viaggio con il volo di Stato; Atterrato a Linate l'aereo di Stato con le vittime di Crans-Montana.

crans montana atterrato linateCrans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

crans montana atterrato linateCrans-Montana, atterrato a Linate il C-130 che rimpatria cinque vittime italiane - Posticipato l'arrivo di un altro ragazzo ricoverato a Zurigo, al momento non tras ... rainews.it

crans montana atterrato linateAtterrato a Linate l'aereo di Stato con le salme delle vittime di Crans-Montana - Il C130 con le salme proseguirà poi per l'Aeroporto di Ciampino Militare (31mo Stormo), per riportare a casa il romano Riccardo Minghetti. cosenzachannel.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.