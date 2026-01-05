Crans-Montana atterrato a Linate aereo con 5 delle 6 vittime italiane

Alle prime luci del giorno, il C-130 dell'Aeronautica militare ha atterrato a Linate con cinque delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. L’arrivo segna un momento di commozione e rispetto, mentre le autorità e i familiari si preparano a gestire il dolore e le procedure necessarie. La vicenda resta al centro dell’attenzione nazionale, in attesa di ulteriori sviluppi e della data dei funerali.

È atterrato all'aeroporto di Milano-Linate il C-130 dell'Aeronautica militare con a bordo 5 salme delle 6 vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana. Ad accogliere le salme allo scalo milanese il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i presidenti della Lombardia Attilio Fontana, della Liguria Marco Bucci, dell'Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. A bordo i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti.

