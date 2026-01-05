Crans-Montana atterrato a Linate il volo di Stato con le 5 vittime italiane
Alle 13 circa, all’aeroporto di Linate, è atterrato il volo di Stato con le salme delle cinque vittime italiane di Crans-Montana. Si tratta di un C-130 dell’aeronautica militare, che ha portato a Milano i feretri provenienti dalla Svizzera. L’arrivo segna il conclusivo momento di un percorso di recupero e ricordo, nel rispetto della memoria delle persone scomparse.
AGI - È atterrato, poco prima delle ore 13, all’aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato dell'aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri degli italiani a Milano, Bologna, Genova e Roma . I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini). Minghetti, invece, tornerà a casa, a Roma Ciampino, con lo stesso volo di Stato. La sesta vittima italiana Sofia Prosperi, rimarrà in Svizzera, dove mercoledì si svolgeranno le sue esequie a Lugano. 🔗 Leggi su Agi.it
