Picchiata e umiliata | mi faceva dormire senza coperte e cuscini Il coraggio di una donna spezza l’incubo della violenza a Catania

Una donna di Catania ha deciso di denunciare le violenze subite, presentandosi in caserma con il volto segnato e il corpo che testimonia mesi di abusi. La sua testimonianza rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, evidenziando il coraggio di chi denuncia e la necessità di sostegno e tutela per le vittime.

Si è presentata in caserma con il volto segnato dalla paura e il corpo che raccontava, meglio di qualunque parola, mesi di sofferenza. Tremante e provata, la giovane donna ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, dando avvio a un intervento che ha portato all’ arresto del suo compagno convivente, un uomo di 30 anni residente a Misterbianco, già. 🔗 Leggi su Feedpress.me

