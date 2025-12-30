Gabon-Costa d’Avorio Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi della partita Gabon-Costa d’Avorio, valida per la Coppa d’Africa il 31 dicembre 2025 alle ore 20:00. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla qualificazione delle Elephants, favorita dopo il pareggio con il Camerun. Un confronto importante per entrambe le squadre, che si sfidano per ottenere un risultato utile e consolidare le proprie possibilità di avanzamento nel torneo.
Il pareggio nello scontro diretto contro il Camerun dà alla Costa d’Avorio campione uscente la quasi sicurezza della qualificazione agli ottavi di finale di coppa d’Africa da blindare quest’oggi contro il Gabon di Aubameyang. Le pantere hanno fatto un clamoroso flop contro il Mozambico, perdendo la seconda gara consecutiva che significa matematica eliminazione dalla competizione. Un gruppo irriconoscibile rispetto a quello visto nell’ultimo anno, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
