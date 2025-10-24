"Venire a conoscenza delle dimissioni dell’assessore all’Urbanistica e attuazione Pnrr solo da vie traverse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Con queste parole il responsabile della zona Valle del Reno, Pierpaolo Lanzarini, comunica l’uscita di Europa Verde dalla coalizione di centrosinistra a Sasso Marconi. "Una forza politica che sostiene una maggioranza, pur non avendo rappresentanti in consiglio comunale, è politicamente corresponsabile delle scelte dell’amministrazione. Ma nell’assenza totale di coinvolgimento nella formazione delle scelte politiche e nel constatare la distanza, ormai abissale, che separa le scelte del Comune dai principi e dai valori dell’ambientalismo e dell’ecologismo o anche solo della buona amministrazione, Europa Verde considera che non sussistano più le condizioni per condividere queste responsabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Europa Verde rompe col Pd: "Usciamo dalla maggioranza"