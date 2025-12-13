All' Agricantus si festeggia il Natale con l' armonica di Giuseppe Milici
All'Agricantus si prepara a vivere un'atmosfera natalizia con un concerto speciale. L'ultimo appuntamento prima della pausa festiva vedrà protagonista l'armonica di Giuseppe Milici, tra musica e tradizione, per celebrare il periodo più magico dell'anno. Un evento da non perdere per immergersi nello spirito natalizio.
Al Teatro Agricantus si respira già aria di festa e l'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia non poteva che essere un concerto dedicato proprio al Natale. Mercoledì 17 alle ore 21 il teatro diretto da Vito Meccio invita il pubblico ad assistere al concerto “A Christmas with the harmonica. Palermotoday.it
