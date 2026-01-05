Contrastare la diffusione del gioco d’azzardo

Il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo rappresenta una priorità per molte istituzioni. Dopo l’intervento del Pd e le recenti decisioni del Consiglio di Stato relative al caso di Modena e Allstar, si evidenzia l’impegno costante nel promuovere politiche di tutela dei cittadini e prevenzione della ludopatia. Questa attenzione mira a garantire un equilibrio tra libertà individuale e tutela sociale, segnando un passo importante nel percorso di sensibilizzazione e regolamentazione.

"Dopo l'impegno profuso dal Pd nella lotta alla ludopatia e al gioco d'azzardo, il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alla vicenda che coinvolge il Comune di Modena e la società Allstar è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta" hanato il segretario cittadino del Pd Diego Lenzini (nella foto) e la responsabile Diritti e Legalità Urania Dekavalis. "Nessun indennizzo per la chiusura della sala giochi che si trova a meno di 500 metri da un luogo sensibile, in questo caso una scuola dell'infanzia - proseguono i dem - e la sentenza del Tar a cui è seguita la decisione del Consiglio di Stato non danno adito a potenziali e future richieste di risarcimento delle sale da gioco che si trovino a meno di tale distanza da luoghi sensibili.

