Conte si conferma quasi imbattibile quando ha tutta la settimana a disposizione per preparare un partita
Conte dimostra una certa efficacia quando dispone di una settimana completa per preparare le partite, come evidenziato nelle sue recenti sfide. Secondo Marco Azzi di Repubblica, nel confronto tra Lazio e Napoli, i partenopei hanno sfruttato la regola del doppio vantaggio, applicata nelle ultime quattro gare, rafforzando la loro capacità di gestire le partite con attenzione e strategia.
Repubblica, con Marco Azzi, scrive di Lazio-Napoli 0-2 e della regola del doppio vantaggio con cui il Napoli ha chiuso le ultime quattro partite: le due di Supercoppa più Cremonese e Lazio. Non subisce reti dal 14 dicembre giorno della sconfitta a Udine. Scrive Repubblica: Il nuovo Napoli segna con scientifica regolarità due gol ogni 90’, non ne ha più subiti dalla sconfitta del 14 dicembre a Udine e soprattutto vince sempre. Legittima la soddisfazione di Conte, che si conferma quasi imbattibile quando ha tutta la settimana a disposizione per preparare un partita: «Giocare contro la Lazio all’Olimpico con questa qualità, pulizia tecnica e forza fisica, non è da tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Repubblica: il nuovo Napoli segna con scientifica regolarità due gol ogni 90', non ne ha più subiti dalla sconfitta del 14 dicembre a Udine e soprattutto vince sempre.
