Congedo parentale docenti e ATA | le conferme e le novità del 2026

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce aggiornamenti rilevanti riguardo ai congedi parentali per docenti e personale ATA. Queste novità modificano le modalità di accesso e le condizioni di fruizione del congedo, offrendo nuove tutele e chiarimenti. In questo approfondimento vengono illustrate le conferme e le principali novità previste dalla normativa vigente per il 2026.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità e paternità), entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, presenta una serie di aggiornamenti significativi che disciplinano la questione dei congedi parentali facoltativi. Le novità si traducono in un'estensione dei periodi di congedo (anche nel caso di malattia o disabilità del figlio) e in un riconoscimento economico più ampio delle esigenze dei genitori lavoratori, in un'ottica di maggiore equilibrio tra vita professionale e familiare.

