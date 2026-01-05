Condò sul mercato | Se i Modric hanno aggiunto tanto pesano i flop degli Nkunku

Il mercato estivo delle squadre di calcio italiane ha portato acquisti importanti, come quelli dei Modric, che hanno contribuito con esperienza e qualità. Tuttavia, non sono mancati anche investimenti meno riusciti, come nel caso di Nkunku, i cui risultati finora sono stati inferiori alle aspettative. Paolo Condò analizza questi trend nel suo commento sul 'Corriere della Sera', offrendo una riflessione equilibrata sulle strategie messe in atto dalle big del nostro calcio.

