Nkunku doppietta in Milan-Verona | Molti compagni mi hanno incitato come Modric

Durante la partita Milan-Verona, Christopher Nkunku ha segnato una doppietta, ricevendo incoraggiamenti dai suoi compagni, tra cui un paragone con Modric. A fine match, il giocatore ha commentato l’andamento dell’incontro e il supporto ricevuto, offrendo uno spaccato sulla sua esperienza in campo e sulla coesione del team. La partita si è svolta allo stadio San Siro, nella 17ª giornata di Serie A 2025-2026.

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku doppietta in Milan-Verona: “Molti compagni mi hanno incitato come Modric” Leggi anche: Milan-Verona 3-0, LIVE Serie A: doppietta di Nkunku | PM Leggi anche: Milan-Verona 3-0: Nkunku, arriva anche la doppietta | Serie A News La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tris del Milan: Pulisic e la doppietta di Nkunku stendono il Verona, la sintesi del match; Festa Milan a San Siro: Pulisic e Nkunku stendono il Verona; Doppietta in pochi minuti per Nkunku: l'attaccante torna a segnare dopo 3 mesi, San Siro esplode; Allegri: Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo. Milan-Verona 3-0, gol e highlights. Rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - A distanza di 365 giorni, il Milan è primo (aspettando l'Inter) dopo il 3- sport.sky.it

Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan - Per sbloccarsi si è dovuto procurare un rigore: il proverbiale episodio che può diventare la svolta chiave. ilfattoquotidiano.it

Le pagelle di Milan-Verona 3-0: la metamorfosi di Nkunku (8). Allegri capolista a +4 (momentaneo) sul Napoli - Una vittoria che permette ai ragazzi di Massimiliano Allegri di salire al primo posto ... msn.com

Max stavolta schiera Modric, non come in Supercoppa. Ed è un altro calcio. Si risveglia Nkunku autore di una doppietta. Solo l'Inter, vincendo a Bergamo, può superare i rossoneri. - facebook.com facebook

Il #Milan del vituperato #Allegri ne segna tre al Verona e si porta di nuovo in testa alla classifica Max stavolta schiera Modric, non come in Supercoppa. Ed è un altro calcio. Si risveglia Nkunku autore di una doppietta. Solo l'Inter, vincendo a Bergamo, può sup x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.