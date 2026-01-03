Il match tra Genoa e Pisa, disputato al Ferraris, si è concluso con un pareggio 1-1. Colombo ha segnato per i padroni di casa, mentre Leris ha risposto per gli ospiti. La partita rappresenta un importante momento nella lotta per la salvezza, con dettagli su formazioni, cronaca e immagini disponibili per un'analisi completa dell'incontro.

Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. Le formazioni, la cronaca, i servizi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genoa-Pisa, al Ferraris finisce 1-1. Gol di Colombo, risponde Leris | Le foto | La cronaca

Gilardino: Genoa e i genoani nel cuore, ho dato tutto e sono stato ricambiato. Ho fiducia nel Pisa; Il Pisa fra campo e calciomercato: Nzola è già pronto per il Genoa. La società cerca cinque rinforzi – L’identikit; De Rossi cerca il vero Genoa: “Ho detto in faccia quello che pensavo del match di Roma e tutti hanno capito. Pisa? Partita importante; Genoa, De Rossi: Abbiamo fatto una partita moscia, mi prendo tutte le responsabilità. Ora testa al Pisa.

