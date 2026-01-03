Genoa-Pisa al Ferraris finisce 1-1 Gol di Colombo risponde Leris | Le foto | La cronaca
Il match tra Genoa e Pisa, disputato al Ferraris, si è concluso con un pareggio 1-1. Colombo ha segnato per i padroni di casa, mentre Leris ha risposto per gli ospiti. La partita rappresenta un importante momento nella lotta per la salvezza, con dettagli su formazioni, cronaca e immagini disponibili per un'analisi completa dell'incontro.
Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. Le formazioni, la cronaca, i servizi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Finale Genoa-Pisa 1-1: il Ferraris fischia i rossoblù - Il Pisa la raddrizza con la rete di Leris su pasticcio di Leali ... primocanale.it
Genoa-Pisa, torna la coppia Colombo-Vitinha - Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. ilsecoloxix.it
Genoa-Pisa, il primo tempo della partita del Ferraris (live) - Finisce il primo tempo sul risultato di 1 a 1 Un tiro cross di Touré viene messo in angolo da Leali, ancora non perfetto Tre minuti di recupero Ammonito Leris per gioco ... genoanews1893.it
SERIE A - Il Pisa va a caccia di punti pesanti in un altro scontro salvezza. Calcio d’inizio alle 15 per Genoa-Pisa: 18esima giornata di Serie A, prima gara del 2026 per i nerazzurri di Alberto Gilardino, peraltro ex di turno. Nei commenti la… x.com
IVG.it. . L’opinionista Matteo Noceti analizza il match Genoa-Pisa e le voci di mercato di Sampdoria, Entella e Spezia - facebook.com facebook
