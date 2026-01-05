Mercoledì, l’Inter affronta il Parma in una partita che porta Chivu a confrontarsi con il suo passato calcistico. Dopo la vittoria contro il Bologna, il tecnico si prepara a questa sfida, mantenendo alta l’attenzione sulla continuità di risultati e sull’importanza di questa gara nel percorso della squadra.

Inter News 24 Chivu, dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna, si prepara ad incontrare il suo passato: mercoledì la sfida al Parma. L’Inter di Cristian Chivu non ha tempo per cullarsi sugli allori. Archiviata con pragmatismo la pratica Bologna, il gruppo nerazzurro ha immediatamente virato l’attenzione sulla delicata trasferta di Parma. Non è una sfida come le altre, specialmente per il tecnico rumeno, che al “Tardini” incrocia nuovamente un pezzo del suo passato più recente e, per certi versi, più doloroso per i colori che oggi rappresenta. Il fattore Chivu e il “fantasma” dello Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu incontra il suo passato: mercoledì l’incrocio contro il Parma. Il tecnico ha una speranza

Leggi anche: Inzaghi Inter, suggestivo incrocio a Riad: l’ex tecnico nerazzurro può ritrovare il suo passato

Leggi anche: Chivu contro il suo passato, addio turbolento alla Roma? Il retroscena sul suo approdo all’Inter nonostante il club lo avesse venduto al Real Madrid

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chivu racconta cosa è successo a Frattesi negli ultimi mesi: “Non lo avevamo comunicato” - 1 una partita praticamente perfetta dove Cristian Chivu ha avuto grandi risposte da tutte le sue seconde linee. fanpage.it

Chivu: "A Napoli sarà dura, ma mi fido della mia Inter. Il giorno di riposo? Giusto staccare" - Mentre Cristian Chivu parla nella sala stampa del centro sportivo, la squadra si raduna per pranzare insieme in una stanza vicina: momento solenne prima di partire per Napoli. gazzetta.it

Il bilancio di Chivu: "Abbiamo fatto di tutto per lasciarci alle spalle le delusioni del passato" - Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta (17° turno di Serie A), ha fatto anche un bilancio. tuttomercatoweb.com